René (15), zoon van Jan Lammers, verovert Europees kampioenschap karten

Niet alleen in de Formule 1 klinkt het Nederlandse volkslied, ook in de kartwereld is men bekend met het Wilhelmus. Afgelopen weekend werd het namelijk nog gedraaid tijdens het Europees kampioenschap in de OK-klasse, waarvan de laatste ronde plaatsvond op het circuit van Cremona in Italië. Glorieuze winnaar van dat continentale kampioenschap was niemand minder dan de vijftienjarige René Lammers, het zoontje van Le Mans-winnaar Jan Lammers.

René Lammers timmert al een tijdje aan de weg. De jongeling wist al meerdere malen prestigieuze kartkampioenschappen op zijn naam te schrijven en heeft in zijn eerste poging om succes te boeken in de Europese titelstrijd, meteen toegeslagen. In de competitie om het Europese kampioenschap heeft Lammers junior namelijk de vloer aangeveegd met zijn concurrenten. De tienersensatie beschikte na afloop over een puntentotaal van 278 stuks, waarmee hij zijn naaste belager liefst 65 punten achter zich hield en zodoende de titel veroverde.

"Wat een avontuur is dit geweest! Een fantastisch weekend, met vele overwinningen en geweldige inhaalacties. Zo is er een einde gekomen aan een heel positief seizoen, gedurende welke we hard hebben gewerkt en ons doel hebben behaald. Ik kan niet trotser zijn op al het harde werk van de laatste maanden", vertelt een euforische Lammers junior via zijn sociale mediakanalen.

Vanwege zijn titelzege in het Europese kampioenschap zal René Lammers later dit jaar zijn opwachting mogen maken op het jaarlijkse FIA gala in Parijs. Daarvoor is het jonge talent na zijn prachtige kampioenschapswinst automatisch uitgenodigd.