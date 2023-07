Analyse: Het Spa-dilemma: Moet het circuit worden aangepast?

Dit weekend staat de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps op het programma. Het wordt een beladen weekend, enkele maanden geleden overleed FRECA-coureur Dilano van ‘t Hoff na een verschrikkelijk ongeluk bij het opkomen van het Kemmel Straight. Meerdere prominenten willen dat de lay-out wordt aangepast, de vraag is of dit een goed idee is.

Van ‘t Hoff kwam om te leven na een crash bij het opkomen van het Kemmel Straight, vlak na de iconische bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon. Het ongeval deed veel mensen denken aan de dood van Formule 2-coureur Anthoine Hubert in 2019. De Franse coureur overleed aan de gevolgen van een crash in de bekende bochtencombinatie.

Alhoewel Van ‘t Hoff niet crashte in Eau Rouge/Raidillon, waren veel prominenten uit de sport het erover eens dat de bocht moet worden aangepast. Onder meer Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou, Mercedes-teambaas Toto Wolff en tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen zijn van mening dat de bochten moeten worden veranderd.

Het is een beladen discussie, Eau Rouge/Raidillon is enorm populair onder fans en coureurs, maar aan de andere kant is iedereen het er wel over eens dat de bochtencombinatie enorm gevaarlijk is. In de afgelopen jaren vonden er meerdere reusachtige crashes plaats in de bocht. Een goed voorbeeld hiervan is de crash van Renger van der Zande tijdens de 6 uur van Spa eerder dit jaar.

Het is niet zo dat er in de afgelopen jaren geen maatregelen zijn genomen. Sterker nog, de organisatie heeft de bochtencombinatie stevig onder handen genomen. Er is een uitloopzone toegevoegd waardoor een auto bij een crash niet meer terug stuitert op de racelijn. Het is een simpele, maar effectieve ingreep. Toch lijkt het erop dat dit voor de criticasters niet genoeg is.

1994

In de weken na het verschrikkelijke ongeval van Van ‘t Hoff ontbrandde het debat over de lay-out van Spa. Wat opviel is dat meerdere prominenten, waaronder Zhou, verwezen naar de chicane die in 1994 werd geplaatst in Eau Rouge. In dat jaar werd de Formule 1-wereld opgeschrikt door de dodelijke ongevallen van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. De sport nam meerdere drastische maatregelen en er werd een tijdelijk chicane gecreëerd op Spa.

Het hield niet veel meer in dan een paar plastic blokken die aangaven hoe de bocht liep. Het ging dan ook om een eenmalige ingreep die werd genomen in de nasleep van het inktzwarte weekend in Imola eerder dat jaar. Het is dan ook maar de vraag of een soortgelijke ingreep nu ook nodig is.

Ontheiligen

Meerdere critici gaven namelijk aan dat het ongeval van Van ‘t Hoff plaatsvond na Eau Rouge/Raidillon. Ook waren de weersomstandigheden ten tijde van het ongeluk zeer slecht. Door de regen was het zicht slecht en velen waren het erover eens dat de race helemaal niet door moest gaan. Om dezelfde reden werd de Belgische Grand Prix in 2021 bijvoorbeeld niet verreden.

Toch lijkt het erop dat er iets moet veranderen. Als coureurs en teambazen aangeven dat het te gevaarlijk is, is de kans groot dat dit geluid niet te negeren is. Dan is het de vraag wat er moet worden veranderd. Een 1994-chicane lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren, toentertijd oogde de afzetting amateuristisch en dat zou ook niet meer voldoen aan de hedendaagse veiligheidsvoorschriften. Het aanleggen van een chicane met daarnaast een grindbak zou bijvoorbeeld wel kunnen, maar dit zou betekenen dat de FIA de nieuwe lay-out moet checken en voor veel fans en coureurs zou het ook voelen als een soort ontheiliging van de bocht.

Noodzaak

Dat de dodelijke ongevallen van Hubert en Van ‘t Hoff voor verandering moeten zorgen, lijkt wel duidelijk. In de komende tijd zal er een debat op gang moeten komen waar alle opties moeten worden bekeken. Een aanpassing lijkt noodzakelijk, maar het is te hopen dat er naar alle partijen wordt geluisterd. Alleen op die manier kan er een manier worden gevonden waarbij alle neuzen dezelfde kant op worden gezet en de veiligheid vooraan staat.