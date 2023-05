Fisichella gelooft in Alonso: "Met een goede auto kan hij weer wereldkampioen worden"

Fernando Alonso is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen eindigde in de eerste vijf Grands Prix viermaal op de derde plaats. Hij droomt stiekem van een zege en zijn voormalige teamgenoot Giancarlo Fisichella denkt dat Alonso het nog in zich heeft om zelfs wederom wereldkampioen te worden.

Alonso rijdt sinds dit seizoen voor het team van Aston Martin. De Britse formatie heeft goed werk geleverd en Alonso kan dit jaar weer meevechten met de grote jongens. Red Bull Racing is veel te snel, maar de teams van Mercedes en Ferrari staan momenteel op gelijke hoogte met Aston Martin. Alonso is in zijn sas en durft zelfs al te denken aan een zege in het huidige seizoen.

Alonso werd in 2005 en 2006 wereldkampioen in de Formule 1 in dienst van het team van Renault. Toentertijd was Giancarlo Fisichella zijn teamgenoot. De Italiaan laat aan Sky Sports News weten dat Alonso zelfs nog een keer wereldkampioen kan worden: "Ik denk dat Fernando met een goede auto nog een wereldtitel kan winnen. Fernando wordt ouder, maar ook sneller. Ik weet niet hoe hij dat doet! Hij was mijn teamgenoot in 2005 en 2006, we wonnen toen de titels met Renault en het was fantastisch om met hem samen te werken. Ik ben blij dat hij in vorm is en dat op het podium kan eindigen."