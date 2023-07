Laurent Mekies per direct weg bij Ferrari

De teambaas-assistent en Race Director Laurent Mekies van Ferrari is per direct weg. Diego Loverno is de vervanger van Mekies. De Italiaan werkt al 23 jaar voor Ferrari en zal nu te zien zijn aan de pitmuur.

"Ferrari bedankt Laurent na vierenhalf seizoen werkzaamheden, waarin het team zeven overwinningen behaalde. Het hele team bedankt hem voor zijn grote bijdrage in die jaren", laat het team weten in een statement.

Mekies gaat in 2024 terug naar het oude nest, het zusterteam van Red Bull, AlphaTauri. Dat heette voorheen Scuderia Toro Rosso. De Italiaan vervangt teambaas Franz Tost. Eerder was Mekies bij dat team als hoofdengineer aan de slag gegaan.