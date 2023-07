'Drie top teams lopen risico met budgetcap'

L'Equipe beweert dat Red Bull en Mercedes en Aston Martin het risico lopen in 2022 de budgetlimiet te hebben overschreden. Over Aston Martin zijn deze verdenkingen het sterkst. De FIA heeft vernomen van deze berichten maar vindt de berichten ongegrond.

Dure Marko

Volgens de Franse krant wordt onder andere het salaris van Helmut Marko bij Red Bull onder de loep genomen, dat naar verluidt niet is opgenomen in de uitzonderingen op het budgetplafond van het team voor de drie best betaalde medewerkers.

Speculaties vermijden

De FIA ​​doet er alles aan om de speculatie voorlopig onder controle te houden. In 2022 kwamen ook veel verhalen naar buiten, met name over Red Bull, wat tot onrust leidde binnen de F1-paddock.

Vooralsnog wordt alles nog in kaart gebracht door de FIA. "We willen er nogmaals op wijzen dat het proces dat leidt tot de certificering van teams aan de gang is", aldus een woordvoerder. "Geen van de teams is op de hoogte gebracht van hun certificeringsstatus."

De FIA zegt dat het proces in de komende weken wordt voltooid. Alle speculaties over overtredingen zijn volgens het autosportorgaan ongegrond.

Eerder kwamen Italiaanse en Duitse media ook met dit soort berichten naar buiten gekomen.

2021

Red Bull en Aston Martin kregen na de Grand Prix van Japan in 2022 een strafeis opgelegd voor budgetcap-overtredingen in 2021.

Red Bull kreeg de meeste kritiek van andere teams te verduren omdat zij een rijderstitel mee naar huis nam. Ondanks de geaccepteerde straf binnen de F1-wet gold, vond concurrentie de straf een wassen neus.

Sportieve straffen

De discussie over andere straffen laaide afgelopen week weer op door F1-baas Stefano Domenicali. Die pleitte nadrukkelijk voor sportieve straffen in plaats van financiële. Ook Lewis Hamilton vond de huidige sancties wat lafjes en was bang dat teams van de regels misbruik maken.