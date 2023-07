Sir Jackie Stewart vergeet namen en is bang voor dementie

Sir Jackie Stewart heeft een nieuwe bekentenis afgelegd over zijn gezondheid in een diepgaand gesprek over dementie. Stewart heeft toegegeven dat hij namen van mensen vergeet toen hij zich in een tranentrekkend interview uitliet over dementie. De drievoudig F1-kampioen heeft het gevoel dat hij de ziekte zou kunnen krijgen en accepteert dat hij 'er alle aanleg voor heeft'.

Stewart's vrouw Lady Helen vecht thuis nog steeds tegen de ziekte nadat ze bijna tien jaar geleden de diagnose kreeg. Stewart vertelde The Telegraph: "Weet je, ik zou het makkelijk kunnen hebben. Ik heb er alle kenmerken van. Ik vergeet af en toe de namen van mensen en ik ben niet meer zo scherp als ik was. Als ik het heb, heb ik het. Ik ben nog steeds zelfstandig en kan alles zelf doen."

"Ik suggereer niet dat ik het heb. Maar ik zal het waarschijnlijk krijgen. Dementie is de belangrijkste doodsoorzaak in het Verenigd Koninkrijk. Van iedereen die vandaag geboren wordt, zal één van de drie sterven aan dementie."

Gezondheidsproblemen zijn echter niet ver weg van de 84-jarige, die zes weken geleden een kleine beroerte kreeg. Dat gebeurde toen hij de bruiloft van kroonprins Hoessein in Jordanië bijwoonde.