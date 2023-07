F1-game genereert slechte verkoopcijfers

Het officiële F1-spel over het 2023-seizoen is nog maar net uit, maar de eerste cijfers zien er niet al te best uit. Ondanks het feit dat de verkoopcijfers van de algehele game industrie afgelopen periode zijn gestegen, verliest de game van dit jaar flink in vergelijking met de editie van 2022.

De afgelopen jaren werd er traditiegetrouw een nieuwe F1-game de markt opgebracht, en het spel over het huidige seizoen vormde daar geen uitzondering op. F1 23 werd op 16 juni van dit jaar wereldwijd te koop aangeboden, wat betekent dat de verkoopcijfers van de eerste maand inmiddels al binnen zijn. De verkoopdata vormt geen positief beeld, want in vergelijking met de editie van vorig jaar heeft F1 23 tijdens haar eerste maand sinds release maar liefst 47% minder spellen verkocht, meldt Games Sales Data.

De cijfers van de release maand matchen in ieder geval niet met de eerste reviews en beoordelingen van vele fans en critici. Volgens velen is de editie van dit jaar namelijk een verbetering op die van haar voorganger – waarbij de game vooral op technisch vlak een stap naar voren heeft weten te zetten in vergelijking met F1 22.