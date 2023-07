FIA ontkent berichtgeving overschrijding budgetplafond

De FIA heeft berichten waarin wordt beweerd dat meerdere teams opnieuw het budgetplafond hebben overtreden als 'feitelijk onjuist' bestempeld. Zowel Italiaanse als Duitse media hebben beweerd dat ten minste twee teams de regels van het budgetplafond in 2022 hebben overtreden. De FIA ontkent de juistheid van de berichten en verduidelijkt dat het auditproces nog gaande is.

Aangezien het veldwerk momenteel wordt uitgevoerd, betekent dit dat de FIA nog geen inzicht heeft in de exacte positie van een team en geen exacte deadline heeft voor het vrijgeven van eventuele bevindingen. Sky Sports F1-verslaggever Craig Slater nam contact op met de FIA om opheldering te vragen over de situatie en zijn de berichten 'feitelijk onjuist en zijn de geruchten over mogelijke overtredingen in dit stadium ongegrond'.

In een gesprek met Autosport riep F1 CEO Stefano Domenicali op tot zwaardere sportieve straffen voor teams die zich aan de verkeerde kant van de limiet bevinden. Vorig jaar bleken zowel Red Bull als Aston Martin de regels te hebben overtreden, waarbij de regerend kampioenen een boete kreeg van 7 miljoen dollar en 10 procent minder tijd in de windtunnel mocht spenderen.