Brad Pitt vervolgt opname F1-film in Hongarije

Net als Silverstone gaat Brad Pitt weer opnames maken voor zijn F1-film. Aankomend weekend in Hongarije zal een van de pitboxen weer bezet door het fictieve team van APXGP. Ook de volledige garage en pitmuur plus een hospitality en filmstation bevinden zich allemaal op het terrein.

Er zullen waarschijnlijk meer opnames op de baan zijn in Hongarije, maar dit zal worden verzorgd door stand-ins. Dit was ook het geval in Silverstone. Pitt voltooide wel zelf een opname. Pitt speelt in de film een oudere F1-coureur die een come back maakt om samen met een debutant te strijden voor de wereldtitel.



De opnames op de Hungaroring stonden al gepland. Ondanks dat er flinke stakingen zijn in de Amerikaanse filmwereld gaat het schieten van filmmateriaal gewoon door in een aangepast schema. De stakingsactie richt zich op basissalarissen voor bijvoorbeeld het streamen van films en series Grappig detail: Pitt is lid van de vakbond die de staking heeft opgezet.



De film is wel door de staking uitgesteld vanwege de Hollywood-staking.