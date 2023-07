Gerucht: twee teams lapten budgetcap-regels aan hun laars in 2022

Het gerucht gaat dat twee teams zich niet aan de budgetcapregels hebben gehouden in 2022. Red Bull was al de pineut in 2021 en accepteerde de straf die de FIA voorlegde.

Volgens Auto Motor Und Sport heeft de FIA twee teams in het vizier die het niet zo nauw namen met de regels rondom kostenbesparingen. Eind juli is de beoordeling afgerond volgens AMUS. Daarna krijgen de betrokken teams in augustus opnieuw bezoek. Het definitieve oordeel van de FIA valt in september. Over welke teams het gaan, is onbekend.



Als de FIA oordeelt dat een renstal een overtreding begaat, dan legt de autosportorganisatie een straf op. De teams kunnen wel in beroep gaan met het risico dat de straf zwaarder uitpakt, waaronder puntenverlies of een wereldtitel. Dat laatste is de reden dat Red Bull niet in beroep ging tegen de eis en de Oostenrijkers accepteerde de straf met als gevolg minder windtunneltijd voor 2022 en een geldboete.

Het autosportorgaan doet elk jaar onderzoek en komen te pas en te onpas over de vloer bij alle F1-renstallen om te kijken of niemand buiten het potje piest.