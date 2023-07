Opvallend stil rondom De Vries na pittige uitspraken

Op Internet circuleert een bericht van het Oostenrijkse Kurier dat Nyck de Vries volledig uit zijn slof is geschoten over zijn ontslag bij AlphaTauri. Sinsdien heeft Red Bull, noch De Vries gereageerd op de uitlatingen en het is afwachten of meer naar buiten komt.

Volgens Kurier zei De Vries het volgende: ''Mij werd het tweede Red Bull-stoeltje in 2025 beloofd.'' Nu ziet het volgens Red Bull-baas Christian Horner er naar uit dat Sergio Pérez en Daniel Ricciardo in de race zijn voor het zitje.

Het ontslag voor De Vries kwam voor hem niet als een verrassing, maar de Nederlander was volgens de Kurier niet te spreken over de werkwijze van Red Bull aangezien ze "in 2021 een wereldkampioenschap van Lewis Hamilton hebben gestolen".

Sommige media trekken deze uitspraken van De Vries in twijfel na meerdere checks. Volgens deze bronnen heeft hij nooit deze uitspraken gedaan. GPToday.net heeft tot dusver geen reactie gekregen van De Vries voor meer uitleg.



Al met al ontbreekt context over het gesprek, maar de uitspraken zijn al meerdere keren de wereld rondgegaan via allerlei verschillende nieuwssites. Wat er echt is gezegd en is gebeurd, komt vast ooit naar boven. Maar dat teleurstelling bij De Vries voelbaar is, is zo klaar als een klontje.