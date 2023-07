Nieuwe F1-film van Brad Pitt voorlopig uitgesteld wegens Hollywood-staking

De productie van de Hollywoodfilm die zich afspeelt in de Formule 1 met Brad Pitt in de hoofdrol is stilgelegd omdat een belangrijke acteursvakbond is begonnen met stakingsacties. De film, die voorlopig nog geen officiële titel heeft, over het fictieve APX GP Formule 1-team en zijn coureurs - was nadrukkelijk aanwezig bij de laatste Grand Prix op Silverstone. De crew bouwde hun eigen pitbox in de pitstraat en twee showauto's werden voorafgaand aan de formatieronde op de achterste rij van de F1-grid gezet om scènes te kunnen filmen.

De film wordt geproduceerd door Lewis Hamiltons productiemaatschappij, Dawn Apollo Films, met Hollywoodacteur Brad Pitt in de hoofdrol van Sonny Hayes. Naar verluidt is de productie van de film echter stilgelegd vanwege een staking van een grote acteursvakbond.

De Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) is onlangs begonnen met een stakingsactie waarbij alle acteurs die lid zijn zich terugtrekken, inclusief Pitt. De actie is uitgeroepen uit solidariteit met de vakbond Writers Guild of America, die sinds begin mei staakt.

Meerdere grote filmproducties zijn direct getroffen door de staking. Dit zijn onder andere de nog titelloze Formule 1 film, het vervolg op Gladiator en een nieuwe film in de Mission Impossible-reeks, volgens NBC News. De productiecrew van de film zou later dit jaar terugkeren naar de F1-paddock zoals tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort, maar of dat gebeurt hangt nu af van het oplossen van de staking.