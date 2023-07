"FIA geeft twee nieuwe F1-teams groen licht"

De Formule 1 staat mogelijk voor een krachtmeting met haar bestuursorgaan FIA, aan het einde van de inschrijvingsprocedure voor maximaal twee nieuwe teams in 2025. Verschillende kandidaten hebben de inschrijvingsprocedure van de FIA doorlopen en er wordt aangenomen dat twee van deze inschrijvingen te horen hebben gekregen dat ze aan de criteria voldoen.

F1-journalist Michael Schmidt meldt namens Auto Motor und Sport: "Het ziet ernaar uit dat Andretti en Hitech de goedkeuring van de FIA krijgen. Ze zijn allebei in een positie om de Formule 1 te betreden in termen van technologie, personeel en financiën."

Andretti's bod met steun van Cadillac is het meest prominent geweest, terwijl Formule 2-team Hitech met steun van de Kazachse miljardair Vladimir Kim ook aangegeven heeft toe te willen treden tot de F1. Het struikelblok is echter niet alleen het bezwaar van veel van de bestaande F1-teams - waaronder Ferrari met haar speciale vetorecht - maar ook Liberty Media en F1 CEO Stefano Domenicali.

Vasseur ziet niets in Amerikaans team

Frederic Vasseur van Ferrari zegt niet overtuigd te zijn door het argument dat de F1 veel baat zou hebben bij een volledig Amerikaans team als Andretti op de grid. Vasseur legt zijn standpunt uit: "De aantrekkelijkheid van F1 is veel meer gebaseerd op de nationaliteit van de coureurs. Het heeft niets te maken met de nationaliteit van het team."

Domenicali ligt vermoedelijk overhoop met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. De voormalig teambaas van Ferrari vindt dat Liberty Media ook moet kunnen bepalen welke teams toestemming krijgen om de sport te betreden. "Zoals we altijd hebben gezegd; we moeten ervoor zorgen dat de beslissing goed is voor het bedrijf," zei Domenicali.

Spijt Andretti

Eerder dit jaar beschuldigde Andretti de bestaande F1-teams ervan hebzucht door de sport niet open te willen stellen voor een elfde nieuwkomer. Tegenover Speed Week komt hij terug op die woorden: "Ik had dat woord waarschijnlijk niet moeten gebruiken. Uiteindelijk denkt iedereen natuurlijk vooral aan zichzelf en ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan als ik in hun schoenen had gestaan."

"Ik geef de teams niet de schuld. Het is een hele, hele dure sport en iedereen is ontzettend toegewijd. Ze moeten zichzelf beschermen en dat begrijp ik. Maar uiteindelijk nemen zij niet de beslissing. Die beslissing ligt nog steeds bij de FIA en de FOM."