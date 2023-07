Viaplay nog dieper in de problemen, vertrekt mogelijk uit Nederland

De Formule 1 is in Nederland sinds vorig jaar te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De Viaplay Group heeft het echt niet makkelijk. Het bedrijf verkeert in financieel zwaar weer en het lijkt erop dat deze problemen ook voor problemen in Nederland gaan zorgen. Meerdere mensen zullen hun baan gaan verliezen.

De Formule 1-uitzendingen van Viaplay kunnen op veel kritiek van de kijkers rekenen. De kwaliteit is niet goed, het commentaar is niet naar wens en ook de app valt niet bij iedereen in de smaak. Deze problemen zorgden hooguit voor imagoproblemen, maar ook op financieel gebied gaat het niet zoals men had gehoopt. In de afgelopen maanden klapte de beurskoers in, vertrok een topman en werden er producties geschrapt.

Volgens het medium Streamwijzer zal de Nederlandse tak van Viaplay nu ook de gevolgen van de problemen gaan voelen. Het medium meldt dat er internationaal veertig procent van de werknemers van de Viaplay Group zullen worden ontslagen en ook in Nederland zullen mensen hun baan gaan verliezen. Waarschijnlijk gaat het om de marketing afdeling van het bedrijf. Topman Jorgen Madsen Lindemann meldt in een verklaring dat er een kostenbesparing aankomt, dit houdt in dat het bedrijf mogelijk uit Nederland verdwijnt.