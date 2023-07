Madrid dichtbij Formule 1-contract: "We gaan iets tekenen"

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Spaanse Grand Prix in de toekomst wordt verreden in Madrid. De hoofdstad aast op het plekje van Barcelona en men is inmiddels in verregaande onderhandeling met de Formule 1. Sterker nog, de organisatie stelt dat er een contract zal worden getekend.

De Spaanse Grand Prix wordt al sinds jaar en dag verreden op het circuit van Barcelona. De baan is bekend terrein voor de coureurs aangezien er in het verleden ook veel is getest in Barcelona. De Catalaanse organisatie heeft nog een contract tot en met 2026, maar het is nog maar de vraag of de baan daarna zal terugkeren op de kalender van de koningsklasse van de autosport.

Het is immers geen geheim dat de Spaanse hoofdstad Madrid aast op het plekje van Barcelona. Men wil de Spaanse Grand Prix organiseren op een stratencircuit rondom het Ifema-complex, op deze plek wordt momenteel de officiële Formule 1-tentoonstelling georganiseerd. Het lijkt erop dat de plannen snel gaan rondkomen, José Vicente de los Mozos van het uitvoerende comité laat aan AS weten dat er een contract zal worden getekend met de FOM. Vicente weet wanneer de datum van de Grand Prix is, maar wil daar nog niets overzeggen.