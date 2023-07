‘De Vries heeft al mogelijkheden om terugkeer naar Formule E te maken’

Het nieuws van de exit van Nederlander Nyck de Vries is nog vers, maar opties om zijn carrière elders in de motorsportwereld te vervolgen, zijn naar verluidt al opgedoken.

Nyck de Vries is exit uit de Formule 1. De Nederlander wist vorig seizoen tijdens een invalbeurt voor het team van Williams bij Monza een goede indruk achter te laten, maar wist bij de eerste 10 Grands Prix van dit jaar bij AlphaTauri vervolgens niet te overtuigen om zijn fulltime stoeltje in de koningsklasse te behouden. Zijn ontslag bij de Italiaanse renstal betekent dat de coureur uit het Friese Uitwellingerga halverwege het raceseizoen stil komt te zitten. Maar de vraag is, voor hoe lang?

De kans is namelijk aanwezig dat de Formule E-kampioen van 2021 namelijk weer een terugkeer gaat maken naar de elektronische variant van de Formule 1. Volgens The Race wordt er vanuit de paddock van de Formule E nu al verwacht dat De Vries volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid een comeback zal maken. De kans bestaat namelijk dat De Vries soortgelijke avonturen zal opzoeken als de racerij waar hij oorspronkelijk in terecht was gekomen voordat AlphaTauri hem wegsnoepte, zoals een zitje in de Formule E bij Maserati MSG, en toevoegend een deelname aan het World Endurance Championship.

De komende maanden zal duidelijk worden waar De Vries zijn carrière in de autosport zal gaan vervolgen.