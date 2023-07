Polesitter Verstappen spreekt van bizarre kwalificatie: "Enorm hectisch"

Max Verstappen pakte vandaag een felbevochte pole position op het circuit van Silverstone. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg het zeker niet cadeau en moest de verrassende McLarens van zich af slaan in de laatste fase van de kwalificatie. Verstappen was na afloop zeer blij met zijn resultaat.

Verstappen gold als de topfavoriet in de Britse kwalificatie. Bij de start van de sessie had hij het echter moeilijk aangezien er veel coureurs veel sneller voor de dag kwamen dan van te voren werd verwacht. Verstappen ging er daarna goed voor zitten en noteerde in zijn eerste run in Q3 een snelle tijd. Tot ieders verrassing reed Lando Norris daarna een rappe tijd, maar Verstappen stelde orde op zaken.

Bizar

Na afloop van de kwalificatie verscheen Verstappen met een grote grijns op zijn gezicht voor de microfoon van interviewer van dienst Jenson Button: "Het was een bizarre kwalificatiesessie. Het was enorm hectisch en op sommige delen van de baan was het ook heel erg glad. We reden onze rondjes in Q3 en ik was verrast om die twee hier te zien. Het is leuk om te zien voor McLaren, ik ben blij dat ze aast ons mogen staan."

Pushen

De kwalificatie werd verreden op een opdrogende baan, maar tijdens de sessie leek het er voortdurend op dat er toch nog een regenbui zou vallen. Verstappen probeerde zich daar niet zo druk om te maken: "In Q1 en Q2 waren er zeker nog een paar natte plekken om de baan. We zochten soms iets teveel de limiet op, maar we weten dat we een goede auto hebben dus we hoefden dat niet te doen."