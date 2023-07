Ralf Schumacher roept op om extra chicane te plaatsen op Spa-Francorchamps

Ook in Silverstone ging het nog veelvuldig over het verschrikkelijke ongeval van Dilano van 't Hoff in Spa-Francorchamps. De jonge Nederlander overleed vorige week en men roept op tot maatregelen. Ralf Schumacher is van mening dat de bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon moet worden aangepast.

In de stromende regen ging het vorige week helemaal mis tijdens de FRECA-race. Van 't Hoff raakte betrokken bij een crash bij het inkomen van het Kemmel Straight, vlak na de combinatie Eau Rouge/Raidillon. Na afloop wezen veel mensen naar de populaire, maar eveneens levensgevaarlijke bocht. Veel mensen wezen bijvoorbeeld ook naar het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert op hetzelfde punt.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher wijst naar een eerdere aanpassing van de bocht in 1994. Toen werd er een chicane geplaatst na meerdere zware crashes eerder in het seizoen. In gesprek met Auto Bild spreekt Schumacher zich uit: "Nu neem je die blinde bocht met een snelheid van ruim 300 kilometer per uur. Als er iemand op de ideale lijn staat, kan je niet meer reageren. Als je zoiets weer in Eau Rouge plaatst, dan neemt de snelheid drastisch af en daarmee verminder je ook het risico op een frontale crash op hoge snelheid."