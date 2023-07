Formule 1 deelt eerste foto's van Brad Pitt-bolide

Dit weekend beginnen de opnames van de Formule 1-film met Brad Pitt. De filmplannen zijn zeer ambitieus en Pitt zal daadwerkelijk de baan opkomen in Silverstone. Hij zal gaan rijden voor het fictieve team APXGP en de Formule 1 heeft zojuist de eerste beelden van deze bolide gedeeld.

Op de eerste foto is te zien dat de auto een goudzwarte livery heeft. Op eerder uitgelekte foto's was ook het logo van Mercedes prominent aanwezig op de auto. Op de foto die de Formule 1 met de buitenwereld heeft gedeeld, zijn de logo's van AMG en een aantal Mercedes-sponsors ook te zien. Pitt zal tussen de sessies door de baan opkomen en de auto is vermoedelijk een aangepaste Formule 2-bolide.