Domenicali waarschuwt klimaatdemonstranten: "Compleet onacceptabel"

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het iconische circuit van Silverstone op het programma. De race is zeer populair onder de fans en de coureurs, maar men vreest dat de wedstrijd zal worden verstoord door klimaatdemonstranten. Stefano Domenicali heeft voor hen een duidelijke boodschap.

In Groot-Brittannië zijn in het afgelopen jaar veel toonaangevende sportwedstrijden verstoord door demonstranten van 'Just Stop Oil'. Een groepje activisten van deze organisatie klom vorig jaar al over het hek in Silverstone en ze namen plaats op het rechte stuk. Op datzelfde moment crashte Guanyu Zhou op nare wijze in de eerste bocht er werd er met de rode vlag gezwaaid. De demonstranten werden meegenomen door de politie.

Men vreest dat deze groep dit jaar weer de Grand Prix wil gaan verstoren. Of dit een reële angst is, is niet duidelijk. Meerdere prominenten hebben echter wel een duidelijk boodschap voor de klimaatdemonstranten. Formule 1 CEO Stefano Domenicali deelt in gesprek met Sky Sports zijn mening: "Ik denk dat er altijd een manier bestaat om je mening te laten zien. Het is echter compleet onacceptabel om dat op deze manier te doen. Ik hoop dat mensen zich realiseren dat dit geen plek is voor een protest. Dat is volgens mij wel duidelijk."