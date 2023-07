'Red Bull Ring en FIA slaan handen ineen om tracklimitprobleem op te lossen'

Bij het Grand Prix-weekend van Oostenrijk waren bochten negen en tien van de Red Bull Ring hét pijnpunt voor zowel toeschouwers, coureurs en de teams. Na veel frustratie en ergernis van zowel de toeschouwers, teams en coureurs, heeft het circuit in Spielberg nu aangekondigd samen met de FIA aan een passende oplossing te gaan werken.

Het Grand Prix-weekend op de Red Bull Ring was volgens vele stemmen in en rond de F1-paddock vanwege de vele tracklimit-overschrijdingen een ware aanfluiting. Red Bull-teambaas Christian Horner liet weten dat de koningsklasse ‘een beetje amateuristisch’ over is gekomen, en Mercedes-topman Toto Wolff baarde zich zorgen over de toekomstige kwaliteit van racen op het circuit in Spielberg, mochten er geen maatregelen getroffen worden.

Maar, een oplossing gaat er waarschijnlijk komen. Het F1-circus heeft inmiddels haar vizier op Groot-Brittannië gericht, maar het management van de Red Bull Ring is met een broodnodige aankondiging op de proppen gekomen. Het circuit meldt dat het de hulp van de FIA heeft ingeschakeld om samen naar een oplossing voor de problemen rondom bochten negen en tien te gaan zoeken, meldt Speedcafe.

De internationale autosportbond maakte eerder dit weekend een officiële aanbeveling aan het circuit om een grindbak bij bochten negen en tien toe te gaan voegen. Opvallend is dat de FIA het woord 'vernieuwen' in haar statement gebruikte, aangezien voormalig racedirecteur Michael Masi en opvolger Niels Wittich voorheen beiden hebben voorgesteld om bij deze desbetreffende bochten de nodige stappen ondernemen, zodat de problemen van afgelopen weekend niet meer voor zouden gaan komen.