De Vries spreekt van solide race: "Dat was het maximaal haalbare"

Nyck de Vries wist ook in Oostenrijk geen WK-punten te scoren, maar reed wel een bewogen race. De Nederlandse AlphaTauri-coureur startte in de pitlane, kreeg een tijdstraf na een incident met Kevin Magnussen en kwam daarna als vijftiende over de streep. Hij sprak zelf van een solide race.

Aangezien AlphaTauri had besloten een aantal onderdelen te vervangen terwijl de parc ferme-regels van kracht waren. De Vries moest hierdoor vanuit de pitlane starten en vocht zich daarna keurig naar voren. In tegenstelling tot veel andere coureurs ontving hij geen tijdstraf voor het overschrijden van de track limits, maar een duel met Kevin Magnussen. Hij duwde de Deen de grindbak in.

Solide

Na afloop van de race was de als vijftiende gefinishte De Vries tevreden met zijn dag. De Nederlander had weliswaar geen enkel WK-punt gescoord, maar legde zijn goede gevoel uit bij Viaplay: "Ik denk dat het een solide wedstrijd was, het was zeker het maximaal haalbare vanuit ons perspectief. De wedstrijd draaide vooral om pace en bandendegradatie, in het begin kon je daar nog wel het verschil maken als je vroeg binnenkwam. De eerste VSC kwam niet helemaal goed uit, maar toch denk ik dat het een solide race was."

Magnussen

Over het incident met Magnussen wilde De Vries niet al te veel kwijt. Hij ging de strijd met de Haas-coureur vol aan, maar dat liep dus in de soep. Magnussen werd de grindbak ingeduwd en reageerde geagiteerd over de boordradio. De Vries kijkt er op terug: "Het is niet aan mij om daar over te oordelen, dat is racen en de stewards gaan daar over. Gelukkig kon ik een groot genoeg gat opvouwen. Blijkbaar vinden ik en Magnussen elkaar leuk en vinden we elkaar elke keer op de baan."