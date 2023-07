Aston Martin in beroep tegen uitslag Oostenrijkse Grand Prix

Het team van Aston Martin is in protest gegaan tegen de uitslag van de Oostenrijkse Grand Prix, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Wat de aanleiding hiervoor is, is niet bekend. Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen als zesde en tiende over de streep.

Aston Martin moet een vertegenwoordiger van het team naar de stewards sturen om 18:30 lokale tijd, andere partijen mogen zich ook melden. Wat de aanleiding van het protest is, is hoogstens onduidelijk. De FIA geeft in een nieuw document meer duidelijkheid over het protest. Aston Martin claimt dat meerdere coureurs geen straf hebben gekregen voor het overschrijden van de track limits, terwijl dat volgens hen wel zo moet zijn. De stewards geven aan dat ze hebben gezien dat er nog meer geschrapte ronden zijn dan eerst gedacht.