Gefrustreerde Sainz niet blij met strategie

Carlos Sainz was één van de smaakmakers van de Oostenrijkse Grand Prix. De Spaanse Ferrari-coureur vocht meerdere prachtige duels uit, maar kwam slechts als vierde over de streep op de Red Bull Ring. Na afloop gaf hij aan dat hij voor een resultaat voor het team koos.

Het team van Ferrari introduceerde dit weekend in Oostenrijk een groot updatepakket. Het lijkt er op dat deze updates werken, want Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc waren zeer rap in de race. Sainz joeg in de openingsfase op zijn teamgenoot, maar hij kwam er niet langs. In de laatste rondes van de race vocht hij ook nog een spectaculair duel uit met Red Bull-coureur Sergio Perez.

Na afloop van de race keek Sainz eerst eventjes terug op zijn duel met zijn teamgenoot Leclerc in de openingsfase van de race. In gesprek met Sky Sports laat hij weten waarom dat gat groter werd: "Het gat ging van viertienden naar zes seconden omdat ik vlak achter Charles reed en ik drie posities verloor na de pitstop. Ik denk dat ik voor het team heb gekozen en ik bleef achter Charles. Ik werd een soort van bestraft met die pitstop. Ik verloor veel tijd, drie posities en zes seconden omdat de VSC eindigde. We konden het anders doen en dat zorgt voor frustratie."