De Vries snapt dat huidige resultaten voor ontevredenheid zorgen

Nyck de Vries staat momenteel onder grote druk bij het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur presteert ondermaats en teameigenaar Red Bull wil betere resultaten zien. In de Sprint in Oostenrijk kwam hij weer niet sterk voor de dag en begrijpt dat de huidige resultaten niet tot tevredenheid stellen.

De Vries begon de zaterdag nog goed en bereikte het tweede gedeelte van de Sprint Shootout. Hier was hij echter niet snel genoeg om door te stoten naar het derde gedeelte van de sessie. In de Sprint ging het daarna niet bepaald naar wens en worstelde hij met zijn banden. Hij kwam uiteindelijk op de zeventiende plaats over de finishlijn.

De Vries reageerde na afloop op de kritiek op zijn persoon. Red Bull lijkt niet tevreden te zijn en er gaan zelfs geruchten rond over dat men binnen vier raceweekenden verbetering wil zien van De Vries. In gesprek met Motorsport.com reageert hij: "Zoals ik al eerder heb gezegd, dit is onderdeel van onze sport. We moeten altijd presteren. Ik doe daar ook echt mijn uiterste best voor. Het is niet zo dat ik hier gewoon aan het cruisen ben. Ik hoop dat mijn beste doen genoeg is. Ik begrijp dat de huidige resultaten niet voor tevredenheid zorgen. Ik ben ook ontevreden."