De Vries had op meer gehoopt: "Had last van bandendegradatie"

Nyck de Vries kende een wisselvallige zaterdag op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. De Nederlandse AlphaTauri-coureur kende een goede Sprint Shootout, maar viel in de Sprint zelf terug naar de zeventiende plaats. Na afloop gaf hij aan dat hij worstelde met zijn banden.

De Vries kende aan het begin van de middag nog een goede Shootout op de redelijk droge Red Bull Ring. Hij bereikte met gemak het tweede gedeelte van de Shootout, maar daar vond hij zijn waterloo. Vanuit de buik van het middenveld ging hij vervolgens op jacht naar een goed resultaat in de Sprint, maar hij worstelde met zijn inters en viel terug tot de zeventiende plek.

Wheelspin

Na afloop van de Sprint was De Vries dan ook niet bepaald tevreden. De Nederlandse coureur sprak zich uit in een persbericht van AlphaTauri: "Niemand had een kans gehad om op de regenbanden te rijden dit weekend, het was dus voor iedereen moeilijk om aan deze omstandigheden te wennen. Ik had een slechte start met veel wheelspin. Daarna had ik last van bandendegradatie. Achteraf gezien hadden we hierdoor misschien eerder moeten stoppen, maar ik denk dat we uiteindelijk wel de juiste keuze hebben gemaakt."

Sargeant

De Vries moest daarna de strijd aangaan om verder naar voren te kunnen komen. Hij had het lastig en hij slaagde slechts deels in deze missie: "Ik had het gevoel dat mijn pace wel heel goed was, maar ik kwam vast te zitten achter Logan Sargeant. Zijn snelheid op de rechte stukken was heel erg sterk. Als team proberen we het maximale uit ons pakket te halen, maar vandaag komen we over het algemeen performance te kort."