18-jarige Dilano van 't Hoff overleden na horrorcrash op Spa ×

Op het circuit van Spa-Francorchamps is er tijdens de race in het FRECA-kampioenschap een verschrikkelijk ongeval gebeurd. De Nederlandse coureur Dilano van 't Hoff was betrokken bij het ongeval. Zojuist is naar buiten gekomen dat de nog maar 18-jarige Van 't Hoff is overleden.

Van 't Hoff was bezig met zijn derde seizoen in het FRECA-kampioenschap. De coureur van MP Motorsport raakte betrokken bij een incident in Eau Rouge. Meerdere auto's raakten elkaar waarna het geruime tijd stil was. De toestand van de coureurs was onduidelijk, maar in een kort persbericht meldde de organisatie het overlijden van de jonge coureur.