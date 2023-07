Allison vindt sidepods niet het belangrijkste onderdeel

Het team van Mercedes introduceerde in Monaco een compleet nieuw sidepod-design. Het team was het seizoen begonnen met het zeropod-design, maar dat werkte niet zoals men had gehoopt. De huidige sidepods lijken op dit van Red Bull, maar volgens James Allison is dit onderdeel niet de reden van de dominantie van de Oostenrijkse renstal.

Mercedes presenteerde vorig jaar een opvallend design voor de sidepods. Men koos voor de zogenaamde zeropods, een design waarbij de sidepods vrijwel verdwenen waren. Red Bull koos voor een soort neerwaartse sidepod en dat bleek te werken. Sinds vorig seizoen is de Oostenrijkse renstal enorm dominant in de koningsklasse van de autosport.

Niet belangrijk

Mercedes heeft nu dus ook gekozen voor een soortgelijk design. Technisch kopstuk James Allison denkt echter dat dit niet de doorslaggevende factor is voor succes. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb altijd gezegd, en dat zal ik blijven zeggen, dat de details van de sidepod niet de reden is dat Red Bull iedereen verslaat. Het is ook niet de reden dat Mercedes zoveel meer pace heeft gevonden. Het heeft simpelweg niet zo'n heel belangrijke functie."

Toekomst

Alhoewel Allison niet gelooft in het grote belang van de sidepods, denkt hij wel dat Red Bull voor het juiste design heeft gekozen. Zijn team Mercedes heeft dan ook voor hetzelfde idee gekozen: "Het zal mij verbazen als er een sidepod op de grid komt dat geen neerwaartse sidepod is. Ze gebruiken het concept daar al jarenlang, ik denk dan ook dat ze dat nog wel eventjes blijven doen in de toekomst."