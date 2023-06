Wat doet het weer in Oostenrijk?

Aankomend weekend wordt de Oostenrijkse Grand Prix verreden op de Red Bull Ring in Spielberg. Er wordt aankomend weekend weer een sprint afgewerkt, dus tracktime en data verzamelen wordt zeer belangrijk voor de coureurs. De teams en coureurs moeten echter wel de weerradars in de gaten blijven houden in Oostenrijk.

Op de vrijdag worden de eerste vrije training en de kwalificatie verreden. De uitslag van deze kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de race van zondag. Op vrijdagochtend is het nog redelijk droog en zonnig in de omgeving van de Red Bull Ring, later op de dag is de kans op een bui veel groter. Het zal tijdens de vrijdag ongeveer 26 graden Celsius worden.

Op de zaterdag wordt eerst de zogenaamde Sprint Shootout verreden en later op de middag de Sprint. De kans is zeer groot dat het tijdens de zaterdag zal gaan regenen. Tijdens de Shootout regent het naar alle waarschijnlijkheid en zullen de coureurs dus weer goed op de banden moeten letten. De kans is aanwezig dat de buien zijn verdwijnen tijdens de Sprint, maar daar valt nog weinig over te zeggen. Op de zondag blijft het tijdens de Grand Prix naar alle waarschijnlijkheid droog, in de ochtend kan er nog wel een buitje vallen.