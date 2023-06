Red Bull-topman denkt: Verminderde windtunneluren 'heeft grote gevolgen' voor 2024-auto

Volgens technisch directeur van Red Bull Pierre Wache zullen het verminderd aantal windtunneluren voor zijn team grote effecten hebben op de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar.

Het Formule 1-team van Red Bull staat momenteel nog alleen bovenaan, maar daar kan later in het seizoen, of misschien volgend jaar, zomaar verandering in komen. De Oostenrijkse renstal heeft immers een grote mindering in het aantal te besteden windtunneluren, waardoor haar concurrenten een grote stap dichterbij zouden kunnen zetten.

Technisch Red Bull-topman Pierre Wache meent dat vooral de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar flink gehinderd kan worden door het lager aantal windtunneluren: "Het is zeker niet makkelijker voor ons omdat we in het kampioenschap momenteel bovenaan staan. Het is net zo moeilijk, en we blijven richting de limiet gaan", begint de Fransman, waarbij hij ontkent dat zijn team minder last van de mindering zou hebben aangezien Red Bull momenteel stevig bovenaan staat.

"Ik denk dat het zeker weten de ontwikkelingen hindert voor de auto van dit jaar, maar vooral die van volgend jaar. Het is zeker niet makkelijk om met de restricties om te gaan, want ook volgend jaar willen we de beste auto hebben. In hoeverre (de mindering in windtunneluren) effect zal hebben op onze performance, dat is momenteel echter nog moeilijk te zeggen", concludeert Wache.