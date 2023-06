Liberty Media lacht om Saoedische geruchten over miljarden bod

De Formule 1 is sinds 2016 in handen van het Amerikaanse bedrijf Liberty Media. Onder leiding van Liberty Media is de populariteit van de sport in de afgelopen jaren flink gegroeid. Ondanks geruchten over verregaande Saoedische interesse, denkt men nog niet aan een verkoop van de sport.

Eerder dit jaar gingen er opvallende geruchten rond over een mogelijke verkoop van de koningsklasse van de autosport. Volgens het geruchtencircuit hadden investeerders uit Saoedi-Arabië interesse in het kopen van de Formule 1. De Saoedische partij wilde maar liefst 20 miljard dollar neerleggen, maar het is nooit duidelijk geworden of dit bod er echt is geweest.

Liberty Media CEO Greg Maffei was niet bepaald onder de indruk van de verhalen over de Saoedische interesse. Maffei geeft bij de Walker Webcast aan dat zijn band met de Saoedi's wel goed is: "Zoals ik al eerder heb gezegd, de Saoedi's zijn partners van ons. Ze hebben al een Grand Prix en Aramco is een sponsor. Ze hebben ons echt niet direct benaderd. 20 miljard is ook helemaal geen aantrekkelijke prijs. We staan in de markt voor iets van 17 of 18 miljard, dus waarom zouden we het verkopen voor 20? Ik zou heel veel meer willen dan dat! We zijn positief over de toekomst."