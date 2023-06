Mercedes wil later in 2023 strijden voor de zeges

Na een tegenvallende seizoenstart heeft het team van Mercedes de weg omhoog weer ingezet. De Duitse renstal introduceerde in Monaco nieuwe updates en scoorde sindsdien podiumplaatsen in Spanje en Canada. Er begint langzaam weer optimisme te heersen bij het team en Mike Elliott hoopt aan het einde van het seizoen weer te kunnen winnen.

Mercedes begon het huidige seizoen met het veelbesproken zeropod-design. Dit ontwerp bracht het team in 2022 geen successen en de verbazing was dan ook groot toen ze begin dit jaar weer voor de zeropods kozen. Al snel werd duidelijk dat het geen succes was en in Monaco introduceerde ze een compleet nieuw ontwerp. Dat lijkt te werken aangezien Lewis Hamilton en George Russell in Spanje op het podium stonden en Hamilton dat kunstje herhaalde in Canada.

Genieten

Het zorgt voor een beetje optimisme bij Mercedes. Men blijft realistisch, maar realiseert zich ook dat er meer aan kan komen. In de debrief op YouTube legt Chief Technical Officer Mike Elliott het uit: "We moeten ons altijd bewust zijn van het feit dat we niet de auto hebben gebouwd die we wilden bouwen. Het is heel erg fijn dat we niet kunnen strijden voor het podium en dat we kunnen laten zien tot wat we in staat zijn. Hopelijk kunnen jullie genieten van onze races."

Zeges

Het resultaat in Canada zorgde voor veel tevredenheid bij Mercedes. Men verwacht later dit jaar weer voor de zeges te kunnen vechten. Om dat resultaat te kunnen behalen, moet er nog wel het één en ander gebeuren. Elliott legt uit wat de plannen zijn: "Hopelijk kunnen we dit omzetten in meer updates en meer performance in de komende races. Hopelijk kunnen we aan het einde van het seizoen weer gaan meevechten voor de zeges."