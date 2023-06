Vasseur: Leclerc 'gekalmeerd' na uitleg over bandenkeuze kwalificatie GP Canada

Het Formule 1-team van Ferrari wist een goed resultaat bij de Grand Prix van Canada te behalen, maar de kwalificatiesessie op de dag ervoor liep niet helemaal zoals de bedoeling was. Coureur Charles Leclerc mistte de kans om vanuit Q2 door naar Q3 te gaan, waarna hij zijn frustratie over de boordradio uitte. Na een kort gesprek met teambaas Frederic Vasseur is Leclerc inmiddels weer tot rust gekomen, meent de Franse topman.

De kwalificatiesessie in Canada bleek een uitdagende te zijn. Constante wisselingen van baanomstandigheden zorgden ervoor dat het teams met een goed getimede gok maximaal van de weersomstandigheden konden profiteren. Een voorbeeld hiervan is die van Alex Albon, die dankzij zijn droogweerbanden in Q2 naar de snelste tijd reed, en aan de andere kant van dat spectrum zit de naam van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Nadat Albon zijn droogweerbanden op temperatuur begon te krijgen en hij goede sectortijden liet zien, liet Leclerc aan zijn team weten het ook op de zachte banden te willen proberen. De Scuderia hield haar coureur echter op het circuit omdat de renstal geen kans wou missen zo snel mogelijk een goede rondetijd neer te zetten. De Monegask reed veel ronden in Q2, maar wist niet snel genoeg te zijn om zichzelf door naar Q3 te katapulteren. Na afloop volgde een boze Leclerc, die inmiddels echter weer wat gekalmeerd is na zijn gesprek met teambaas Frederic Vasseur.

"We kunnen het altijd nóg beter doen. Maar het klopt ook dat het beeld dat je tien seconden na de kwalificatie hebt niet altijd juist is. We hebben een goed gesprek met Charles (Leclerc) gehad, hebben hem het algehele plaatje laten zien, wat er tijdens de sessie gebeurde, en na dat gesprek was hij stukken kalmer. Volgens mij had hij niet het volledige plaatje van de kwalificatie in de gaten, en daardoor werd hij kwaad. Op dat gebied mag hij zichzelf wel verbeteren."

Eerder deze week had Ferrari een vergadering ingepland zodat het kan nagaan waar de verkeerde strategische beslissingen precies vandaan komen. Zowel Leclerc als teamgenoot Sainz behaalden beiden een goed resultaat na een slechte kwalificatie, maar Vasseur wil niet denken aan welke posities ze hadden behaals als ze wel goed kwalificeerden. "Als, als als wil ik niet aan denken. Het is wat het is, we moeten nu nagaan wat er in de kwalificatie precies misging. Ik wil niet te veel aan 'wat als' denken, want met die mentaliteit is iedereen wereldkampioen", sluit Vasseur af.