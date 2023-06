Burgemeester Madrid optimistisch over komst Formule 1

Het is algemeen bekend dat Madrid aast op een plekje op de Formule 1-kalender. De Spaanse hoofdstad wil de race van Barcelona overnemen en de plannen zijn momenteel zeer concreet. In Madrid heeft men er alle vertrouwen in, de burgemeester is zelfs zeer optimistisch over de komst van de Formule 1.

Madrid wil heel graag in de toekomst de Spaanse Grand Prix gaan hosten. Momenteel wordt deze race nog verreden op het klassieke circuit van Barcelona, maar dat contract loopt af in 2026. Madrid wil dan vanaf 2027 de gastheer worden van de Spaanse Grand Prix. Hiervoor heeft men een stratencircuit ontworpen in de buurt van het IFEMA, waar momenteel de officiële Formule 1-tentoonstelling te zien is.

Optimisme

De burgemeester van Madrid staat volledig achter de plannen van een Grand Prix in zijn stad. Burgemeester Jose Luis Martinez-Almeida sprak zich uit tijdens de Madrid's Business Confederation Meeting: "We hebben in de afgelopen maanden hard aan dit project gewerkt en we hopen en vertrouwen op een Grand Prix in Madrid. We zijn optimistisch. We denken dat de mogelijkheden om de Formule 1 naar Madrid te halen zeer reëel zijn."

Bewoners

Martinez-Almeida is zich bewust van de mogelijke gevolgen van de komst van de Formule 1. Hij weet dat hij eerst nog afspraken moet maken met de bewoners: "Uiteraard hebben we respect voor de mensen die in dat gebied van de stad wonen. We zullen er alles aan gaan doen om mogelijke overlast tot een minimum te beperken voor hen. De Formule 1 is enorm belangrijk voor Madrid, maar we moeten ook aan de mensen denken."