Magnussen heeft geen problemen met De Vries-incident: "Ik mag niet klagen"

Tijdens de Canadese Grand Prix vond er een bijzonder incident plaats tussen Nyck de Vries en Kevin Magnussen. De twee coureurs kwamen in bocht één tot een samenkomen, en bleven tot bocht drie met elkaar in gevecht totdat beide coureurs in het run-off gebied terechtkwamen. Na afloop van de race is Magnussen niet onder de indruk van het incident, en laat hij weten geen problemen te hebben met het harde racen van De Vries.

Zowel Nyck de Vries als Kevin Magnussen kenden een niet al te beste Grand Prix van Canada. Beide coureurs reden in de staart van het veld, en leken meerdere malen met elkaar in gevecht te kunnen komen. En dat gebeurde, in ronde 36 van de race op Circuit Gilles Villeneuve.

Beide mannen kwamen net over het halverwegepunt in de race tot een samenkomen. De Vries probeerde aan Magnussen voorbij te komen bij bocht één, en zijn inhaalpoging leek bijna te slagen. Echter hield Magnussen aan de buitenkant vol, waarna hij vervolgens in de binnenkant bij bocht twee terechtkwam. De twee hadden licht contact, maar konden zonder problemen hun weg vervolgen. Totdat bij de volgende bocht de twee coureurs elkaar opnieuw tegenkwamen.

De Vries zat aan de binnenkant bij het aanremmen in bocht drie. Het hobbelige asfalt zorgde er echter voor dat de Nederlander zich verremde, en hij daardoor zowel zichzelf als Magnussen het run-off gebied in forceerde. Het klungelige optreden kon op veel kritiek van toeschouwers rekenen, maar na afloop van Grand Prix nummer negen van dit jaar laat Magnussen weten er niet boos over te zijn.

"Eén ding was zeker, hij was hard aan het racen", begint Magnussen over De Vries. "Maar waarom zou ik daarover klagen? Het probleem was dat hij bij bocht drie niet goed kon remmen, waardoor hij mij het run-off gebied in forceerde. En dat was het. Hij had de binnenkant maar verremde zich, waardoor hij de bocht niet kon halen, en ik dus ook niet. Ik zat aan de buitenkant, dus werd ik geblokkeerd. Dat was natuurlijk wel een pechmomentje voor mij", concludeert Magnussen.