Verstappen kijkt alvast vooruit: "Op naar de 200"

Max Verstappen heeft met zijn Grand Prix-overwinning in Canada een bijzondere mijlpaal voor zijn team van Red Bull behaald. De Oostenrijkse renstal heeft nu officieel honderd Grand Prix-overwinningen: een majuesteus aantal voor het F1-kamp van de energiedrankjesgigant dat sinds 2005 in de koningsklasse aanwezig is. Maar, volgens Verstappen kan Red Bull alvast naar de volgende mijlpaal vooruitkijken.

Bij de Canadese Grand Prix had Max Verstappen een goede start te pakken, maar P2-man Fernando Alonso echter niet. Zodoende waren hij en P3-coureur Lewis Hamilton meer met elkaar bezig dan met de aan de horizon verdwijnende Verstappen, die na afloop van de race aangaf dat het winnen van de race niet zo makkelijk was als dat het deed lijken. "Het was best lastig om de banden in de juiste window te houden. Ze verloren telkens flink wat temperatuur. Dus daarom moesten we harder op deze banden rijden", doelt de Nederlander op de harde bandencompound. "En als je dat combineert met niet veel grip, was het niet de meest makkelijke race."

De toeschouwers kregen tijdens de race niet veel van Verstappen mee, want achter hem gebeurde er genoeg. De tweevoudig wereldkampioen kwam richting het einde van de race echter wel even in beeld, want de Red Bull-coureur kon zijn auto in sector twee net op het asfalt houden. "Fuck, ik verpestte m'n race bijna op die kerb", liet Verstappen over de boordradio weten.

Naast het kleine foutje in ronde 64 van de race, wist Verstappen de race richting de finishvlag te managen. Hiermee behaalde de Limburger niet één, maar twee bijzondere mijlpalen. Zijn Grand Prix-overwinning op Circuit Gilles Villeneuve was zijn 41e, en brengt hem daarmee op gelijke hoogte met F1-legende Ayrton Senna. Verstappens race richting de vlag betekende ook dat het de honderdste overwinning in totaal was voor Red Bull: een bijzondere statistiek voor het team onder leiding van teambaas Christian Horner.

Na afloop van de race had Verstappen een kort maar krachtige statement over de bijzondere mijlpaal voor zijn team. "Het is een geweldige prestatie voor het team. We hebben er 100 gewonnen, maar nogmaals, ik hoop dat we er meer dan 100 winnen. Dus het nieuwe doel is 200", sluit Verstappen af.