Wat gebeurde er tijdens de Canadese kwalificatie?

Gisteren werden op het Circuit Gilles Villeneuve de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Het regende de hele dag in Canada en dat zorgde voor een enorme chaos. Coureurs moesten naar de stewards, raakten de muur of maakten de verkeerde keuzes. GPToday.net zet een aantal van deze momenten op een rij.

Max Verstappen liet in de Canadese kwalificatie maar weer eens zien dat hij niet alleen een snelle coureur is, maar ook een slimme coureur. Hij kwam in Q2 en Q3 als eerste de baan op en kon daarom al een rondetijd noteren zonder dat hij last had van meer regenbuien en mogelijke rode vlaggen. Hij kon hierdoor al voor de rode vlag in Q3 de snelste tijd rijden waardoor hij geen last had van de rode vlag en de regen. Ook liet hij maar weer eens zien dat hij geen enkele problemen had met de regen.

Verstappen bezorgde Red Bull een goede kwalificatie, maar Sergio Perez maakten zijn team iets minder blij. De Mexicaan werd voor de derde keer geëlimineerd voordat het derde kwalificatiedeel kon beginnen. Hij reed slechts de twaalfde tijd en is veroordeeld tot een inhaalrace op het krappe Circuit Gilles Villeneuve. Hij zal een flinke strijd moeten gaan voeren, want meerdere topcoureurs zullen vanuit het middenveld moeten starten.

Eén van de coureurs die ook de mist inging in de kwalificatie, was Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hij volgde trouw de adviezen van zijn team over de banden terwijl dat misschien helemaal niet zo slim was. Hij vroeg zijn team om te wisselen naar slicks, maar Ferrari vond het slimmer om nog een rondje te rijden op de inters. Terwijl het begon te regenen en de rest van het veld voor de softs koos, leek Leclerc niet precies te weten wat hij moest doen. De elfde tijd was een enorme tegenvaller voor hem.