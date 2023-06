'Bridgestone zet plannen door en meldt zich bij FIA'

De FIA opende eerder dit jaar een zogenaamde tender voor het leveren van de banden in de Formule 1 vanaf het seizoen 2025. Huidig bandenleverancier Pirelli wil vanzelfsprekend doorgaan met het leveren van de compounds, maar het begint er steeds meer op te lijken dat ze serieuze concurrentie gaan krijgen van Bridgestone.

Eerder werd al duidelijk dat Bridgestone dacht aan het leveren van banden aan de Formule 1. Het bedrijf heeft een groot verleden in de koningsklasse van de autosport en leverde in 2010 voor het laatst banden aan de Formule 1-teams. Pirelli nam daarna het stokje over en ze kregen in de afgelopen jaren veel kritiek.

Aanmelding

Veel coureurs zijn namelijk van mening dat de banden snel kunnen oververhitten als er wordt gepusht. Het is een doorn in het ook van veel coureurs en Pirelli ontvangt dan ook veel kritiek. Volgens BBC Sport heeft Bridgestone zich daadwerkelijk aangemeld bij de FIA en zouden de plannen er 'indrukwekkend' uit zien. Een aantal coureurs zouden volgens BBC Sport achter de plannen van Bridgestone staan.

Steun

Volgens BBC Sport heeft een anonieme coureur tegen hen gezegd dat de interesse vanuit de coureurs groot is. De bron meldt dat onder meer Lewis Hamilton en Fernando Alonso achter de plannen van van Bridgestone staan. Beide coureurs hebben in het verleden al gereden met banden van deze leverancier en ze waren tevreden met het gedrag van deze banden. Er zou ook een ander geluid zijn, want de BBC meldt dat er ook support is voor de huidige leverancier Pirelli. Uiteindelijk zal de FIA een keuze moeten maken.