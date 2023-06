Onduidelijkheid over toekomst Zandvoort: "Nog geen gesprekken gevoerd"

De Nederlandse Grand Prix staat nog tot en met 2025 op de Formule 1-kalender. Of de Grand Prix op het circuit van Zandvoort daarna ook nog op de kalender staat, is nog hoogstens onduidelijk. Ook circuitdirecteur Robert van Overdijk weet dit nog niet, hij geeft aan dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender. Eigenlijk was het de bedoeling om in 2020 terug te keren, maar het coronavirus gooide toen roet in het eten. De edities van 2021 en 2022 waren een groot succes en de organisatie kreeg louter complimenten. Toch is het nog lang niet zeker of de Grand Prix nog lang op de kalender zal blijven staan.

Contracten

Ook in Zandvoort heeft men nog geen duidelijkheid. Circuitdirecteur Robert van Overdijk laat namelijk weten dat er voor na 2025 nog veel onduidelijkheid is. In gesprek met het Algemeen Dagblad spreekt Van Overdijk zich uit: "We hebben hierover nog geen gesprek gevoerd omdat de FOM er zelf nog niet uit is. In 2025 lopen er veel contracten af en moet de FOM gaan verzinnen hoeveel races ze bijvoorbeeld nog in Europa willen hebben."

Europa

De populariteit van de Formule 1 is enorm en vanuit verschillende hoeken van de wereld is interesse. Onder meer Madrid en Zuid-Afrika willen een Grand Prix organiseren, zelfs Zanzibar toonde recent interesse. Van Overdijk weet dat men verwacht dat er minder Europese races zullen zijn: "Er moet eerst duidelijkheid komen over hoeveel Europese races er na 2025 op de kalender blijven staan en of er misschien een roulatiesysteem komt, daardoor kan Zandvoort misschien niet elk jaar op de kalender staan. In theorie kan de FOM zeggen dat ze het hier na 2025 wel gezien hebben. Pas als die variabelen bekend zijn, kunnen we erover gaan nadenken hoe wij erin staan."