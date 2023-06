-Russische kritiek op FIA: "Dat is illegaal"

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de FIA speciale voorwaarden opgesteld voor Russische en Belarussische coureurs. Ze moeten een speciaal document ondertekenen en als ze dat niet doen, zijn ze uitgesloten van deelname. Vanuit Rusland klinkt kritiek op deze ingreep.

De FIA nam na het uitbreken van de oorlog snel maatregelen tegen de Russen. De Russische Grand Prix werd geschrapt, de banden met de promotors werden verbroken en er kwam een speciaal document voor coureurs uit Rusland. De coureurs mogen nog wel meedoen aan races van de FIA, maar alleen als ze een document ondertekenen waarin ze afstand nemen van de oorlog. Ze mogen dan deelnemen onder neutrale vlag.

In Rusland is men hier niet zo blij mee. Oligarch Boris Rotenberg was met het SMP Racing-programma betrokken bij de loopbanen van veel Russische coureurs waaronder Robert Shwartzman. Shwartzman racet tegenwoordig onder de Israëlische vlag en Rotenberg is bij persbureau TASS kritisch op de FIA: "Ik denk ten eerste dat dat document illegaal is. Ik heb het document gezien en je moet alles opgeven en je land verraden. Sport mag niets te maken hebben met politiek, het moet voor saamhorigheid zorgen. Zelfs in zo'n situatie moeten sport en cultuur elkaar vinden."