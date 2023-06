Rosberg looft 'buitengewone' Verstappen: "Een grootheid op niveau van Schumacher en Senna"

Nico Rosberg, de F1-wereldkampioen van 2016, schiet woorden tekort om Red Bull-coureur Max Verstappen te complimenteren. De Nederlander staat na zeven Grands Prix eenzaam bovenaan, en is topfavoriet om ook dit jaar de wereldtitel te behalen. Volgens Rosberg zijn de Formule 1-wereld en haar fans momenteel getuige van een echte grootheid in de sport.

Max Verstappen is ook dit seizoen de coureur die de wereldtitel moet verdedigen. De inmiddels tweevoudig wereldkampioen is daar tot nu toe zeer succesvol in, want met een dominante RB19-auto tot zijn beschikking en zijn uiterst sterke prestaties ook dit jaar doorgezet, lijkt niets dan ook in de weg te staan om zijn derde achtereenvolgende kampioenschap te behalen.

Nico Rosberg, de Duitse coureur die in 2016 wereldkampioen werd, heeft veelal tegen Verstappen geracet. Sinds het jaar van zijn wereldtitel staat de toenmalig Mercedes-man echter langs de zijlijn, en heeft hij Verstappen's weg richting succes nauwlettend kunnen volgen. Nu de Limburger ook dit jaar laat zien op de top van zijn kunnen te zitten, heeft Rosberg niets anders dan goede woorden voor de Red Bull-coureur.

"Momenteel zijn we getuige van een echte historische grootheid die op het niveau van Schumacher, Hamilton en Senna zit. Hij presteert op een uitzonderlijk niveau."

Verstappen behaalde in 2021 zijn eerste wereldtitel na een bijzonder spannend gevecht met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Rosberg meent dat na dat zware jaar zijn gedachtes over het wegstappen uit de Formule 1 zijn ontstaan:

"Waarschijnlijk is hij na dat seizoen daarover na gaan denken. Hij zei toen al dat hij niet lang door zou gaan als elk seizoen zo slopend zou zijn. Die gevechten kunnen zo ontzettend intens zijn, dan vergaat het plezier echt wel. Deze sport zal altijd een intense omgeving hebben, vooral als je om de wereldtitels vecht. Je moet telkens aan die verwachtingen voldoen om te kunnen winnen. Dat vergt veel van je. Ik zou het niet kunnen doen. Hij hoeft nooit meer over geld bezorgd te zijn. En ook wat records betreft zal hij aan het einde van dit jaar al een van de beste zijn", concludeert Rosberg.