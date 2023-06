Nieuwe dramaserie over de Formule 1 opkomst

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook vanuit Hollywood is er volop interesse in de koningsklasse van de autosport. Brad Pitt is bezig met een veelbesproken ambitieus filmproject en nu is er ook een nieuwe dramaserie aangekondigd met Felicity Jones in de hoofdrol.

Bedrock Entertainment is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe dramaserie over de Formule 1. De serie draagt de naam 'One' en gaat over een fictief Formule 1-team van een familie en het drama dat komt kijken bij het runnen van deze renstallen. De serie zal fictie met de werkelijkheid gaan mixen en de Formule 1 is dan ook betrokken bij het project.

Actrice Felicity Jones zal de hoofdrol gaan spelen in de serie. Waar de serie te zien zal zijn en wanneer de opnames zijn, is nog onduidelijk. De hoofdrolspeelster is in gesprek met Deadline in ieder geval positief: "Het is een eer om deel uit te mogen maken van deze unieke samenwerking met de Formule 1. De hoge inzet van de wereld van deze sport zorgt voor drama waardoor je het puntje van je stoel gaat zitten. Het is ontzettend gaaf dat we daar een serie over mogen gaan maken."