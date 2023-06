Sainz niet jaloers op populariteit Alonso

Het Spaanse publiek kon afgelopen weekend in Barcelona juichen voor twee landgenoten. Carlos Sainz en Fernando Alonso finishten niet op het podium, maar kregen wel veel respect van het publiek. Alonso is overduidelijk de populairste van de twee en Sainz heeft daar geen problemen mee.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Aston Martin-coureur eindigde slechts twee keer niet op het podium en staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De ervaren Alonso groeide dan ook snel uit tot een grote publiekslieveling. In Barcelona was dit duidelijk merkbaar toen hij het hele weekend hartstochtelijk werd toegejuicht.

Ferrari-coureur Carlos Sainz begrijpt de populariteit van Alonso. Sainz presteerde in de afgelopen jaren ook zeer sterk, maar is niet jaloers op de status van Alonso. In gesprek met El Larguero legt Sainz zijn mening uit: "Ik zie het en ik begrijp het volledig. Het is iets normaals. Hij is een tweevoudig wereldkampioen, ik maak mij er dus helemaal geen zorgen over. Ik wil wel benadrukken dat ik voor mijzelf én voor Spanje race. Ik wil mij land podiums en overwinningen schenken. Ik vind het voor Fernando leuk dat hij na zoveel jaar weer enorm veel support krijgt. Ik denk dat hij ervan geniet."