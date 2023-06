Ralf Schumacher ziet Mercedes als grootste uitdager van Red Bull

Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix van het huidige Formule 1-seizoen gewonnen. De Oostenrijkse renstal is oppermachtig en sommigen denken dat Red Bull dit jaar alle races kan gaan winnen. Ralf Schumacher denkt dat Mercedes de beste kaarten in handen heeft om Red Bull dit seizoen te verslaan.

Red Bull is momenteel veel sneller dan de andere teams. Aston Martin, Mercedes en Ferrari duelleren om de titel van 'best of the rest'. Het is de vraag of men Red Bull nog kan bijhalen in het huidige seizoen. Men wijst naar de mogelijke gevolgen van de budgetcapstraf van de Oostenrijkse renstal, toch vreest de concurrentie voor een grote overheersing.

Fouten

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat Red Bull wel te verslaan is. De Duitser denkt dat er nog veel kan gebeuren en deelt zijn opinie in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports: "Er gaan tijden komen waar het wat minder goed kan gaan. Red Bull kan fouten maken en de andere teams kunnen in de loop van het seizoen dichterbij komen. We hebben het hier ook over de Max Verstappen-factor. Sergio Perez heeft dezelfde auto en doet het veel minder goed. Red Bull en Verstappen doen het vooral goed."

Mercedes

Schumacher denkt dat er één team is dat kan uitgroeien tot de grootste uitdager van Red Bull. De Duitse oud-coureur wijst naar Mercedes: "Ze hebben de beste kans om Verstappen hier en daar aan te vallen tijdens het vervolg van het seizoen. Die nieuwe auto is wel heel erg nieuw nu, er zal dus wel wat potentie zijn. De vraag is vooral hoeveel geld Mercedes kan uitgeven voor de verdere ontwikkeling van de auto. Ik denk dat ze zelfs meer potentie hebben dan Red Bull. Er zullen ook updates komen, maar ik denk dat we snel weer leuke races gaan zien."