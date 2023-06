Ricciardo beleefde zware tijd: "Zelfvertrouwen had een klap gekregen"

Daniel Ricciardo is sinds dit seizoen de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër is tijdens het seizoen aanwezig bij een aantal races en richt zich daar onder meer op PR-werk. Ricciardo rijdt daarnaast ook veel op de simulator, hij geeft eerlijk toe dat hij bij zijn eerste simrondjes veel zelfvertrouwen miste.

Ricciardo keerde dit jaar terug bij het team waar hij in het verleden zeer succesvol was. Aangezien zijn contract bij McLaren eind vorig jaar werd ontbonden, kon hij deze stap zetten. Ricciardo hoopt volgend jaar weer terug te keren op de grid en geniet nu ook meer van zijn vrije tijd. Toch maakt hij nog veel meters op de simulator van Red Bull Racing.

Ricciardo moest zich in eerste instantie aanpassen aan de simulator van Red Bull Racing. Op dat moment merkte hij dat hij zelfvertrouwen was verloren, zo deelt hij met RaceFans: "Ik wist dat mijn resultaten bij McLaren niet zo goed waren, dus ik was niet zo zelfverzekerd. Toch zit je er dan zo diep in dat je je niet direct realiseert hoe je naar jezelf zelf kijkt. Toen ik in de sim stapte was ik erg nerveus. Ik realiseerde mij dat mijn zelfvertrouwen een klap heeft gekregen. De tweede helft van die dag ging echter heel erg goed. Nu voelt het weer alsof ik nooit weg ben geweest, dat is heel fijn."