De Heus eerste Nederlandse winnares in F1 Academy

Er wordt dit weekend niet geracet in de Formule 1, maar dat betekent niet dat er geen klasse van de Formule 1 in actie komt. De F1 Academy rijdt dit weekend namelijk in Barcelona. Op de Catalaanse omloop werd er in de eerste race een goed resultaat genoteerd door de Nederlandse Emely de Heus.

De F1 Academy is dit jaar bezig met haar debuutseizoen. Deze nieuwe klasse is bedoeld voor vrouwelijk talent en wordt gezien als de opvolger van W Series. De klasse is opgezet door de Formule 1 en heeft als doel om vrouwelijke coureurs te laten doorstromen naar de Formule 2 en de Formule 3. In Barcelona werd er gisteren voor het eerst Nederlands succes geboekt.

De Heus rijdt voor het Nederlandse team van MP Motorsport en mocht de eerste race vanaf de pole position beginnen. Bij de start verloor ze de leiding aan Léna Bühler. De Zwitserse had pech en moest haar wagen in de veertiende ronde naast de baan parkeren. De Heus kon hierdoor de leiding overnemen en kwam daarna als winnaar over de streep. Het was de eerste zege voor de Nederlandse in de nieuwe klasse.