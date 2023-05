'Formule 1 gaat uitzendingen Grand Prix van Monaco zelf produceren'

Volgende week staat de Grand Prix van Monaco op het programma en voor de televisiekijker zal er iets opvallends gaan veranderen. Het lijkt er namelijk sterk op dat de organisatie van de Formule 1 zelf de uitzendingen gaat produceren in plaats van de lokale Monegaskische omroep.

Het was al geruime tijd een doorn in het oog van de Formule 1. In Monaco was namelijk niet de Formule 1 verantwoordelijk voor de productie van de uitzendingen, maar werd dit verzorgd door Tele Monte Carlo. In de afgelopen jaren zorgde dat regelmatig voor ergernis bij zowel de kijker als de Formule 1. Er werden bijvoorbeeld herhalingen uitgezonden op onhandige momenten of de regie volgde gevechten die er niet toe deden.

Volgens Motorsport Broadcasting komt er nu een einde aan deze problemen. Het medium meldt dat de Formule 1 vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk is voor de productie van de uitzendingen van de sessie in Monaco. Hierdoor wordt de productie van de World Feed voor het eerst bij alle Grands Prix verzorgd door de Formule 1 zelf. Vermoedelijk heeft deze verandering te maken met het nieuwe contract van de Grand Prix van Monaco dat dit seizoen is ingegaan.