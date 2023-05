Ferrari doneert 1 miljoen euro voor slachtoffers overstromingen

De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat dit weekend niet door. De omgeving van het circuit van Imola is getroffen door ernstige overstromingen en alle teams begrijpen het besluit van de Formule 1. Het team van Ferrari leeft mee met de slachtoffers en heeft besloten om een flinke som geld te doneren.

In een kort persbericht maakt de Italiaanse renstal bekend dat ze 1 miljoen euro zullen doneren aan de Emilia-Romagna Region's Agency for Territorial Safety and Civil Protection. Het geld gaat naar de hulp van de getroffenen in de regio. Ferrari CEO Benedetto Vigna legt de donatie uit in het persbericht: "In tijd van nood staat Ferrari altijd klaar voor de samenleving. We willen concrete en snelle hulp bieden aan de bevolking van Emilia-Romagna, die zijn getroffen door een serieuze natuurramp."