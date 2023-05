Grand Prix van Monaco lijkt ook in het water te vallen

Het is maar de vraag of de Grand Prix van Monaco door kan gaan. Na het cancelen/uitstellen van de Grand Prix van Imola, lijkt ook deze Grand Prix in gevaar vanwege de hevige regenval.

In 1996 werd er bijvoorbeeld wel gereden in de regen ook vorig jaar werd er geracet op een natte baan. Echter lijkt het aankomende week en weekend fors te gaan regenen. Hierdoor zal veel water blijven liggen.

Een circuit is gemaakt op regenval en heeft veel putten en wegloopgleuven. De Grand Prix van Monaco is een stratencircuit, hierdoor is het niet gebouwd op hevige regenval. Veel betonblokken staan op putten, om zo het maximale uit de baan te halen. Water kan hierdoor lastig weglopen.

Racen of niet?

Er zal zeker geracet worden, want echte overstromingen verwachten de weergoden niet. De kans is wel groot dat de race, kwalificatie of/en een training worden gestopt met een rode vlag of uitgesteld. Het helemaal cancelen van de race zit er voorlopig niet in, maar het kan zijn dat het te gevaarlijk is om te racen in Monaco. Dan zal de FIA besluiten om de race ook te cancelen.

Monaco is een smal circuit en veel ruimte voor fouten is er niet. Vooral op een gladde baan neemt de kans op ongelukken toe. Het is afwachten, maar één ding is zeker, het zal een nat weekend worden in Monaco. Als het, zoals nu aangegeven op de vrijdag gaan onweren, dan zal de FIA besluiten om niet te trainen, het is dan in elke situatie te gevaarlijk.