F1-paddock vooralsnog niet getroffen door wateroverlast

Het noodweer in de omgeving van het circuit van Imola blijft de gemoederen bezighouden. Personeel werd gisteren verzocht om het circuit te verlaten en voor vandaag is geadviseerd om niet naar de baan te komen. Het lijkt erop dat de Formule 1-paddock vooralsnog niet is getroffen door de neerslag.

Het regent momenteel zeer hard in de regio Emilia-Romagna. Meerdere gebieden zijn al onder water gelopen en de rivier naast het circuit van Imola trad gisteren al buiten zijn oevers. Op sociale media gingen veel beelden rond van de overstromingen, maar op Twitter meldt de Spaanse journalist Albert Fabrega dat de pitlane en de Formule 1-paddock in orde zijn. Op een foto is te zien dat onder meer de Formule 2-paddock wel is getroffen door de regen.

Het nabij gelegen Faenza is wel getroffen door overstromingen, op sociale media gingen beelden rond van ondergelopen straten. Het team van AlphaTauri is gevestigd in Faenza en op Twitter spreekt het team zich dan ook uit. De renstal laat weten dat er inderdaad overstromingen zijn en roept iedereen op om te doneren aan een fonds voor de getroffenen van de overstromingen.